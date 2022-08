Elezioni, Letta: Cottarelli una nostra punta di diamante al Nord (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Carlo Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale. Ha detto cose forti e semplici che delimitano il campo da gioco. Sarà candidato nel Nord del Paese, sia ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) "Carlosarà una delle principali punte didellacampagna elettorale. Ha detto cose forti e semplici che delimitano il campo da gioco. Sarà candidato neldel Paese, sia ...

