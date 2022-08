Elezioni, Elisabetta Piccolotti: “Su di me putrido fango. La mia candidatura? Deciderà il partito” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Il famoso collegio uninominale non era per Elisabetta Piccolotti: erano due, per Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, e io ne sono davvero felice. Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno espresso solidarietà, ricordando i miei 24 anni di impegno e passione politica, tutti fuori dal Parlamento e a prescindere dal mio matrimonio con Fratoianni”. Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti della segreteria nazionale di Sinistra Italiana dopo le polemiche sui social e su alcuni quotidiani di destra in merito all’ipotesi di una sua candidatura. Frutto, secondo i detrattori, dello suo matrimonio con il leader di Si Nicola Fratoianni. “A tutti gli altri vorrei dire solo una cosa – prosegue l’esponente di SI – a credere a quello che scrivono certi campioni destrorsi, renziani e pentastellati si può ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Il famoso collegio uninominale non era per: erano due, per Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, e io ne sono davvero felice. Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno espresso solidarietà, ricordando i miei 24 anni di impegno e passione politica, tutti fuori dal Parlamento e a prescindere dal mio matrimonio con Fratoianni”. Lo scrive su Facebookdella segreteria nazionale di Sinistra Italiana dopo le polemiche sui social e su alcuni quotidiani di destra in merito all’ipotesi di una sua. Frutto, secondo i detrattori, dello suo matrimonio con il leader di Si Nicola Fratoianni. “A tutti gli altri vorrei dire solo una cosa – prosegue l’esponente di SI – a credere a quello che scrivono certi campioni destrorsi, renziani e pentastellati si può ...

PatriziaFrezza3 : RT @alfio214: Quanto spazio televisivo a Elisabetta Piccolotti, moglie di Fratoianni e “quota rosa” della coalizione del Pd. Viene il sos… - gpellegrino55 : RT @alfio214: Quanto spazio televisivo a Elisabetta Piccolotti, moglie di Fratoianni e “quota rosa” della coalizione del Pd. Viene il sos… - alfio214 : Quanto spazio televisivo a Elisabetta Piccolotti, moglie di Fratoianni e “quota rosa” della coalizione del Pd. Vi… - NicolettaCalle1 : RT @ilruttosovrano: La destra non ha ancora vinto le elezioni, ma il ministro leghista Garavaglia non perde tempo e ha inserito nella commi… - MaurizioBrando : RT @ilruttosovrano: La destra non ha ancora vinto le elezioni, ma il ministro leghista Garavaglia non perde tempo e ha inserito nella commi… -