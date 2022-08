Atletica, Diamond League Monte Carlo 2022: Tamberi ottavo, buon esordio tra i ‘grandi’ per Furlani (Di mercoledì 10 agosto 2022) A Monte Carlo è andata in scena questa sera la decima tappa della Diamond League 2022, l’ultima in vista dell’imminente inizio degli Europei di Monaco di Baviera. Cinque erano i nostri rappresentanti in gara, con Roberta Bruni che ha ottenuto il miglior piazzamento della serata nel salto con l’asta: la romana è giunta quarta, fermandosi a 4.51 nella gara vinta dall’australiana Nina Kennedy con 4.66. Incoraggiante prestazione per il giovane talento Mattia Furlani, diciassettenne reduce dai mondiali Under 20 in Colombia e alla sua prima esperienza in questa competizione. L’azzurrino è arrivato settimo nella gara di salto in lungo, piazzando un buon 7.90 al primo tentativo. Male Gianmarco Tamberi, a cui riesce soltanto un salto a 2.20. Poi tre errori a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Aè andata in scena questa sera la decima tappa della, l’ultima in vista dell’imminente inizio degli Europei di Monaco di Baviera. Cinque erano i nostri rappresentanti in gara, con Roberta Bruni che ha ottenuto il miglior piazzamento della serata nel salto con l’asta: la romana è giunta quarta, fermandosi a 4.51 nella gara vinta dall’australiana Nina Kennedy con 4.66. Incoraggiante prestazione per il giovane talento Mattia, diciassettenne reduce dai mondiali Under 20 in Colombia e alla sua prima esperienza in questa competizione. L’azzurrino è arrivato settimo nella gara di salto in lungo, piazzando un7.90 al primo tentativo. Male Gianmarco, a cui riesce soltanto un salto a 2.20. Poi tre errori a ...

