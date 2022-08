Adriano Celentano, la dedica d’amore a Claudia Mori per i 58 anni di matrimonio: “Quando eravamo piccoli…”. E lancia una stoccata alla politica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo 58 anni insieme, sono ancora “la coppia più bella del mondo”. Adriano Celentano sceglie i social per una toccante dedica d’amore a Claudia Mori, a pochi giorni dal loro cinquantottesimo anniversario di matrimonio, festeggiato il 14 luglio scorso. Per un atto d’amore, una dedica alla compagna di vita, sui social di Celentano ricompare oggi il suo brano datato 2013 “Io non ricordo (da quel giorno tu)” scritto da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro, con il video che lo accompagnava dove a scorrere ci sono le foto, i clip, le istantanee che ritraggono Celentano e Claudia Mori in alcuni momenti di vita privata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo 58insieme, sono ancora “la coppia più bella del mondo”.sceglie i social per una toccante, a pochi giorni dal loro cinquantottesimoversario di, festeggiato il 14 luglio scorso. Per un atto, unacompagna di vita, sui social diricompare oggi il suo brano datato 2013 “Io non ricordo (da quel giorno tu)” scritto da Giuliano Sangiorgi ed eseguito dai Negramaro, con il video che lo accompagnava dove a scorrere ci sono le foto, i clip, le istantanee che ritraggonoin alcuni momenti di vita privata ...

