WWE: Raw si mantiene su un buon livello, nonostante un calo negli ascolti (Di martedì 9 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 1.956.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.54. Prima ora: 0,51 rating demo (1,953 milioni di spettatori) Seconda ora: 0,56 rating demo (2,046 milioni di spettatori) Terza ora: 0,54 rating demo (1,868 milioni di spettatori) ascolti sotto i 2 milioni La puntata settimanale dello show rosso ha visto i propri numeri scendere rispetto a settimana scorsa che sono stati i migliori da molto tempo a questa parte. Il calo comunque non è stato così netto e lo show si è tenuto comunque su ottimi numeri a conferma di un buonissimo episodio. Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw su USA Network. La puntata per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 1.956.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.54. Prima ora: 0,51 rating demo (1,953 milioni di spettatori) Seconda ora: 0,56 rating demo (2,046 milioni di spettatori) Terza ora: 0,54 rating demo (1,868 milioni di spettatori)sotto i 2 milioni La puntata settimanale dello show rosso ha visto i propri numeri scendere rispetto a settimana scorsa che sono stati i migliori da molto tempo a questa parte. Ilcomunque non è stato così netto e lo show si è tenuto comunque su ottimi numeri a conferma di unissimo episodio.

