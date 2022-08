Lega Pro, il via al campionato slitta al 4 settembre (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l’ufficializzazione dei gironi per il prossimo campionato, in Lega Pro è scoppiato il caos. Il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento di esclusione dal campionato del Campobasso che, come nel caso del Teramo, era stato confermato dal Tar del Lazio, perciò la cerimonia dei calendari è stata rinviata a data da destinarsi. Allo stesso modo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo l’ufficializzazione dei gironi per il prossimo, inPro è scoppiato il caos. Il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento di esclusione daldel Campobasso che, come nel caso del Teramo, era stato confermato dal Tar del Lazio, perciò la cerimonia dei calendari è stata rinviata a data da destinarsi. Allo stesso modo Calcio e Finanza.

