Ionita e il Pisa sempre più vicini: si discute su formula e cifre (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Artur Ionita non è stato tra i protagonisti di Genoa-Benevento, prima uscita ufficiale della Strega nella nuova stagione. Ha seguito la sfida dalla panchina, Caserta non gli ha concesso neppure un minuto, altro segnale che l’avventura del moldavo nel Sannio è ai titoli di coda. Sfumata la pista estera di luglio, sembra essere Pisa la prossima destinazione del centrocampista ex Cagliari e Verona. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i club stanno dialogando molto in queste ore per trovare la formula giusta e contestualmente raggiungere un accordo sulle cifre del trasferimento. Dopo il passaggio di Lapadula al Cagliari, dunque, il mercato in uscita del Benevento potrebbe portare in dote un rinforzo di lusso a un’altra avversaria diretta del torneo cadetto ormai alle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Arturnon è stato tra i protagonisti di Genoa-Benevento, prima uscita ufficiale della Strega nella nuova stagione. Ha seguito la sfida dalla panchina, Caserta non gli ha concesso neppure un minuto, altro segnale che l’avventura del moldavo nel Sannio è ai titoli di coda. Sfumata la pista estera di luglio, sembra esserela prossima destinazione del centrocampista ex Cagliari e Verona. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, i club stanno dialogando molto in queste ore per trovare lagiusta e contestualmente raggiungere un accordo sulledel trasferimento. Dopo il passaggio di Lapadula al Cagliari, dunque, il mercato in uscita del Benevento potrebbe portare in dote un rinforzo di lusso a un’altra avversaria diretta del torneo cadetto ormai alle ...

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Como, molto vicino #Vignali. #Pisa e #Benevento cercano l'accordo per #Ionita - psb_original : Calciomercato Pisa - Colloqui in corso con il Benevento per Ionita #SerieB - m_bufalino : Calciomercato Pisa: In dirittura d'arrivo anche la trattativa per Tramoni del Cagliari. Trattativa in corso per Ion… - LBuconi : #Pisa in dirittura #Tramoni dal #Cagliari e piace anche #Ionita del #Benevento. #Como molto vicino il ritorno di… - Son_of_Fati : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #SerieB | #Como, molto vicino #Vignali. #Pisa e #Benevento cercano l'accordo per #Ionita -