Uomini e Donne | un cavaliere rivela | Ecco cosa fa Riccardo Guarnieri nei camerini

L'ultima stagione di Uomini e Donne è stata scossa da diversi eventi. Nel corso delle registrazioni sono accadute moltissime cose che hanno generato molte polemiche. Uno degli eventi più sorprendenti è stato il ritorno di Riccardo Guarnieri e nel corso di un' intervista uno dei cavalieri ha rivelato cosa faceva Riccardo dietro le quinte. Quest' anno le registrazioni dello storico dating show della Mediaset sono state decisamente ricche di soprese. Si sono formate diverse coppie come quella di Isabella Ricci e Fabio Mantovani, Nadia Marsala e Diego Tavani e Aneta Buchtova. Anche per il trono classico ci sono state delle grosse novità anche se alcune di queste non hanno retto l'impatto con la realtà come quella formata da Matteo Ranieri Valeria Cardone.

