Sondaggi. Dopo la rottura, a chi potranno andare i voti che Calenda portava al Pd? (Di lunedì 8 agosto 2022) La coalizione di centrodestra è ancora in vantaggio nelle preferenze di voto, in un trend che prosegue da varie settimane . Anche i Sondaggi più recenti, come quello svolto da BiDiMedia e pubblicato da Fanpage.it, confermano che l'alleanza tra i partiti di Berlusconi, Meloni e Salvini è quella meglio posizionata in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Secondo questa simulazione, il centrodestra potrebbe ottenere su un totale di 148 collegi uninominali alla Camera ben 108 collegi, di cui 80 sono considerati molto probabili dato che il vantaggio statistico è superiore agli 8 punti. Il vantaggio è ampio anche nei collegi uninominali del Senato, dove su 74 collegi totali il centrodestra potrebbe vincerne 56, di cui 40 sembrano già piuttosto consolidati. Al centrosinistra la simulazione attribuisce 37 collegi uninominali alla Camera, di cui 12 con ampio ...

