Sandman, la serie è tutt'altro che una delusione. Ha la magia che tutti speravano (Di lunedì 8 agosto 2022) Finalmente Sandman, la serie tratta dall'omonimo fumetto Anni Novanta di Neil Gaiman, è in linea con tutti suoi 10 episodi ed è un vero piacere seguirla. Gli stream sono in crescita costante e i voti vanno sopra l'8 sia su Imdb che su Rotten Tomatoes e di tutti i progetti partoriti dall'autore delle storie del Signore dei Sogni tradotti in film o serie per la tv o lo streaming, forse è il migliore. Molto dipende dal fatto che Gaiman vi sia attivamente coinvolto. Anzi, di più: lo scrittore inglese questo adattamento lo ha scelto e sposato. E non è stato solo per la sua intenzione di essere fedele allo spirito originario, ma anche perché cadeva nel momento giusto (tecnologicamente perfetto, vista la necessità di ricreare un universo complesso quando dark, tanto affacciato su mondi e regni affini o profondamente diversi). Seguire le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Finalmente, la serie tratta dall'omonimo fumetto Anni Novanta di Neil Gaiman, è in linea coni suoi 10 episodi ed è un vero piacere seguirla. Gli stream sono in crescita costante e i voti vanno sopra l'8 sia su Imdb che su Rotten Tomatoes e dii i progetti partoriti dall'autore delle storie del Signore dei Sogni tradotti in film o serie per la tv o lo streaming, forse è il migliore. Molto dipende dal fatto che Gaiman vi sia attivamente coinvolto. Anzi, di più: lo scrittore inglese questo adattamento lo ha scelto e sposato. E non è stato solo per la sua intenzione di essere fedele allo spirito originario, ma anche perché cadeva nel momento giusto (tecnologicamente perfetto, vista la necessità di ricreare un universo complesso quando dark, tanto affacciato su mondi e regni affini o profondamente diversi). Seguire le ...

