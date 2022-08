marcoconterio : ?? ???? Confermata l'anticipazione di @MatteMoretto. Altra cessione della #Roma, Carles Perez stanotte a Vigo per la f… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, l'uscita di #CarlesPerez direzione @RCCelta - CorSport : #Roma, Carles #Perez in partenza per Vigo: domani visite e firma - telodogratis : Roma, Perez a un passo dal Celta Vigo - tcm24com : Ufficiale: accordo tra Roma e Celta Vigo per Carles Perez #Roma #CarlesPerez #CeltaVigo -

I numeri alladi Carles...Commenta per primo Non solo Carles, laperfeziona un'altra uscita: ufficiale il trasferimento di Gonzalo Villar alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto in favore dei blucerchiati. IL COMUNICATO - 'L'AS...(Adnkronos) – Addio in casa Roma. Carles Perez è a un passo dal Celta Vigo: la partenza del giocatore spagnolo prevista stasera, mentre domani ci saranno visite mediche di rito. Operazione in prestito ...