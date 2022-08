Milano, incendio in una casa in zona Navigli: morta una donna. Il corpo trovato carbonizzato (Di lunedì 8 agosto 2022) Una donna è morta in seguito all'incendio sviluppatosi nel proprio appartamento al sesto piano di un palazzo di via Savona, nella zona dei Navigli di Milano . Il corpo è stato trovato carbonizzato dai ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 agosto 2022) Unain seguito all'sviluppatosi nel proprio appartamento al sesto piano di un palazzo di via Savona, nelladeidi. Ilè statodai ...

