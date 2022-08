Mattia Veronese | il 29enne ripescato dopo 9 ore in mare | «Così mi sono salvato dalle onde nel Delta del Po»

rebeccalandi88 : Mattia Veronese, sopravvissuto in mare di notte per 9 ore aggrappato a uno scoglio: «Ho pensato alla mia famiglia»… - infoitinterno : Mattia Veronese, sopravvissuto in mare di notte per 9 ore aggrappato a uno scoglio: «Ho pensato alla mia famig - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Un salvataggio che ha quasi del miracoloso e che ricorda la vicenda del trentenne macedone che qualche settimana è riusc… - giuseppe_alto : Un salvataggio che ha quasi del miracoloso e che ricorda la vicenda del trentenne macedone che qualche settimana è… - lacittanews : Passa 9 ore aggrappato allo scoglio dopo il bagno notturno Dramma a lieto fine a Porto Tolle (Rovigo), protagonist… -

Salvo per miracolo e per la tenacia dei soccorsi che non si sono arresi e hanno continuato a setacciare tutta la zona., 28 anni, si è tuffato dalla spiaggia di Porto Tolle, Rovigo , per un bagno di mezzanotte con gli amici. Non vedendolo più tornare, sono stati loro ad allertare i soccorsi. Momenti di ...Ha lottato per 9 ore contro il mare per salvarsi la vita., 28 anni, era finito alla deriva a Porto Tolle durante un bagno di mezzanotte con gli amici. Si era tuffato incautamente, nonostante le onde alte e la corrente che spingeva verso il ...DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Individuato dagli elicotteristi su una spiaggia, trascinato dalla corrente in località Gorino di Goro, il 28enne è stato poi trasportato all’ospedale di Chio ...Il giovane aveva deciso di fare il bagno a Porto Tolle (Rovigo) con gli amici nella notte tra venerdì e sabato, nonostante il mare grosso ...