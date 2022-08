Il Comune pronto a querelare chi diffonde la bufala del “misterioso virus di Gallipoli” (Di lunedì 8 agosto 2022) Un misterioso virus che si diffonderebbe attraverso l’acqua ha monopolizzato nelle ultime ore le cronache di Gallipoli, la città pugliese che d’estate si popola di giovani attratti dalla bellezza del mare salentino e dalla movida sfrenata. L’allarme si è diffuso attraverso Tik Tok, dove alcuni ragazzi hanno raccontato la propria esperienza col presunto virus in questione, i cui sintomi sarebbero molto simili a quelli del Covid-19 (tosse, febbre, raffreddore, mal di gola, occhi rossi, spossatezza), nonostante i tamponi effettuati su chi li presenta risultino tutti negativi. Sull’anomalia non è arrivato ancora alcun comunicato ufficiale e le uniche testimonianze disponibili sono quelle pubblicate dai ragazzi su Tik Tok. “Quando vai a Gallipoli e ti prendi un virus che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Unche sirebbe attraverso l’acqua ha monopolizzato nelle ultime ore le cronache di, la città pugliese che d’estate si popola di giovani attratti dalla bellezza del mare salentino e dalla movida sfrenata. L’allarme si è diffuso attraverso Tik Tok, dove alcuni ragazzi hanno raccontato la propria esperienza col presuntoin questione, i cui sintomi sarebbero molto simili a quelli del Covid-19 (tosse, febbre, raffreddore, mal di gola, occhi rossi, spossatezza), nonostante i tamponi effettuati su chi li presenta risultino tutti negativi. Sull’anomalia non è arrivato ancora alcun comunicato ufficiale e le uniche testimonianze disponibili sono quelle pubblicate dai ragazzi su Tik Tok. “Quando vai ae ti prendi unche ...

