I Bennifer si separano? Social impazziti ma la notizia non c’è

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – È giallo sulladi un divorzio lampo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che rimbalza da 24 ore sugli accountdi tutto il mondo. In realtà, è bastato un articolo sul ‘Hollywood Life’ sul loro agosto distanti dopo la luna di miele a Parigi, con lui rientrato a Los Angeles e lei che si è trattenuta in Europa (pochi giorni fa era a Capri) per trasformare questa separazione fisica nelladi un divorzio a sole tre settimane dal matrimonio avvenuto a Las Vegas. Ma in realtà la coppia non ha mai detto di essersi separata e anche l’articolo da cui è partita la girandola di indiscrezioni (e centinaia di migliaia di battute su Twitter sul matrimonio che si sarebbe sciolto al sole più velocemente di un gelato) non parlava affatto di uno stop alla loro love story. Semplicemente raccontava che le strade dei due ...

