Dove vedere il Masters 1000 Cincinnati 2022 in TV e in streaming (Di lunedì 8 agosto 2022) Da domenica 14 a domenica 21 agosto si svolgerà l’ATP Masters 1000 Cincinnati 2022, secondo Masters 1000 statunitense sul cemento di questo mese, a cui partecipano i migliori atleti per preparare al meglio lo US Open. A Cincinnati ci saranno anche Jannik Sinner e Matteo Berrettini, i due alfieri del tennis italiano, entrambi reduci da un intenso tour de force di luglio: Jannik è stato un fantastico protagonista a Wimbledon, Dove è riuscito a vincere i primi due set dei quarti di finale contro Novak Djokovic, salvo poi subire la rimonta del leggendario Nole, poi vincitore del torneo. Come dimenticare anche il clamoroso rientro alle gare di Berrettini, incontenibile sia a Stoccarda che al Queen’s di Londra, per poi essere fermato dal Covid poco prima ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 8 agosto 2022) Da domenica 14 a domenica 21 agosto si svolgerà l’ATP, secondostatunitense sul cemento di questo mese, a cui partecipano i migliori atleti per preparare al meglio lo US Open. Aci saranno anche Jannik Sinner e Matteo Berrettini, i due alfieri del tennis italiano, entrambi reduci da un intenso tour de force di luglio: Jannik è stato un fantastico protagonista a Wimbledon,è riuscito a vincere i primi due set dei quarti di finale contro Novak Djokovic, salvo poi subire la rimonta del leggendario Nole, poi vincitore del torneo. Come dimenticare anche il clamoroso rientro alle gare di Berrettini, incontenibile sia a Stoccarda che al Queen’s di Londra, per poi essere fermato dal Covid poco prima ...

