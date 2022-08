Anteprime di agosto: da David Cronenberg a Brad Pitt, passando per i vulcani di Fire of Love (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre il caldo record continua ad avvolgere un’Italia intontita da alleanze elettorali e corse alle vacanze, ho dato uno sguardo d’anteprima ad alcuni film che usciranno nelle sale a fine agosto. Inizio dal più duro, e tutto sommato abbastanza indigesto, Crimes of the future, in uscita il 24. Era uno dei ritorni più attesi quello di David Cronenberg a Cannes. Affiancato da Viggo Montersen, suo attore feticcio, Léa Seydoux e Kristen Stewart, il regista canadese sforna un film che su carta prometteva bene. Le prime immagini rimandavano al suo lungo viaggio tra le metamorfosi corporee applicate a tecnologia e futuro tra la nostra società e i nostri incubi. In questo futuro invece non ben definito l’uomo evolve organicamente in maniere curiose, a Montersen addirittura crescono nuovi organi dalle funzioni sconosciute. Estrarli in happening ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Mentre il caldo record continua ad avvolgere un’Italia intontita da alleanze elettorali e corse alle vacanze, ho dato uno sguardo d’anteprima ad alcuni film che usciranno nelle sale a fine. Inizio dal più duro, e tutto sommato abbastanza indigesto, Crimes of the future, in uscita il 24. Era uno dei ritorni più attesi quello dia Cannes. Affiancato da Viggo Montersen, suo attore feticcio, Léa Seydoux e Kristen Stewart, il regista canadese sforna un film che su carta prometteva bene. Le prime immagini rimandavano al suo lungo viaggio tra le metamorfosi corporee applicate a tecnologia e futuro tra la nostra società e i nostri incubi. In questo futuro invece non ben definito l’uomo evolve organicamente in maniere curiose, a Montersen addirittura crescono nuovi organi dalle funzioni sconosciute. Estrarli in happening ...

