Ucraina, oltre 25mila soldati russi nel sud del Paese - Erdogan propone a Putin un incontro con Zelensky in Turchia (Di domenica 7 agosto 2022) L'Agenzia internazionale per l'energia atomica allarmata dopo le esplosioni a Zaporizhzhia: 'Rischio molto reale di un disastro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) L'Agenzia internazionale per l'energia atomica allarmata dopo le esplosioni a Zaporizhzhia: 'Rischio molto reale di un disastro ...

Agenzia_Ansa : Meta ha rimosso oltre mille falsi account russi a sostegno della guerra in Ucraina. La società ha dichiarato di ave… - LaStampa : Nessuno tocchi la Cina: oltre quattromila i missili sganciati sull’Ucraina, nemmeno uno ha colpito infrastrutture d… - DanielaVecchi5 : RT @rbonacina: C'è un 'rischio reale di un disastro nucleare con danni per la salute delle persone e per l'ambiente dell'Ucraina, ma anche… - NicolaTenerelli : RT @LaStampa: Nessuno tocchi la Cina: oltre quattromila i missili sganciati sull’Ucraina, nemmeno uno ha colpito infrastrutture di Pechino… - MgraziaT : RT @dariodangelo91: #Grossi, segr. generale Aiea: c'è un 'rischio reale di un disastro nucleare con danni per la salute delle persone e per… -