Terremoti, scossa in provincia di Reggio Emilia di magnitudo 2.9 (Di domenica 7 agosto 2022) commenta Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata in provincia di Reggio Emilia alle 06:37 dall'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 7 agosto 2022) commenta Unadi terremoto di2.9 è stata registrata indialle 06:37 dall'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato individuato a due ...

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata in provincia di Reggio Emilia alle 06:37 di stamani. L'… - fisco24_info : Terremoti: scossa in provincia di Reggio Emilia di magnitudo 2.9 : Al momento non vengono segnalati danni - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa in provincia di Reggio Emilia di magnitudo 2.9 #reggioemilia… - NotizieNews2 : Terremoto oggi in Veneto, 5 agosto 2022: scossa M 2.3 in provincia di Treviso – Dati INGV - EmanLongobardi : Immaginate il #nucleare in una Nazione scossa da terremoti, afflitta dalla corruzione e dal costante aggiramento delle regole. -