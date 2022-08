Maltempo Italia, raffiche di vento, alberi caduti e tetti scoperchiati: c’è una vittima (Di domenica 7 agosto 2022) Maltempo in Piemonte, gravi danni, c’è anche un morto. Nelle ultime ore il nord d’Italia è stato colpito da violenti temporali e vento forte che hanno provocato notevoli disagi. Quella tra sabato 6 e domenica 7 agosto è stata una notte di cattivo tempo nell’Alessandrino, tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza oggetti e tetti pericolanti, alberi caduti colpiti dai fulmini. Il Maltempo ha provocato anche un incidente a Casale Monferrato dove per il fondo reso viscido dalla pioggia un’auto con un 35enne e un 36enne a bordo è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione e poi si è ribaltata. I due sono stati poi trasportati in ospedale per accertamenti. Unica nota positiva la pioggia ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 agosto 2022)in Piemonte, gravi danni, c’è anche un morto. Nelle ultime ore il nord d’è stato colpito da violenti temporali eforte che hanno provocato notevoli disagi. Quella tra sabato 6 e domenica 7 agosto è stata una notte di cattivo tempo nell’Alessandrino, tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza oggetti epericolanti,colpiti dai fulmini. Ilha provocato anche un incidente a Casale Monferrato dove per il fondo reso viscido dalla pioggia un’auto con un 35enne e un 36enne a bordo è andato a sbattere contro un palo dell’illuminazione e poi si è ribaltata. I due sono stati poi trasportati in ospedale per accertamenti. Unica nota positiva la pioggia ...

