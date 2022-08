(Di domenica 7 agosto 2022) Timo, attaccante del Chelsea cercato dallantus in questa sessione di mercato, èal trasferimento al. Come riporta...

DiMarzio : #Calciomercato I Il @RBLeipzig vuole #Werner del @ChelseaFC - ZonaBianconeri : RT @LelediHortoMuso: Il #ChelseaFC ha venduto a titolo definitivo #Werner con un ingaggio da 10mln annui, la #Juve non riesce a piazzare un… - LelediHortoMuso : Il #ChelseaFC ha venduto a titolo definitivo #Werner con un ingaggio da 10mln annui, la #Juve non riesce a piazzare… - junews24com : Werner Lipsia, ci siamo: nei prossimi giorni l'accordo totale! Tutte le novità - - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: Svolta #Juve: il giorno è arrivato: #Arrivabene ha deciso! IL DOPPIO COLPO? -

Calciomercato.com

Laè alla ricerca di un attaccante, questo lo sappiamo, uno che possa giocare sia come prima punta al posto di Vlahovic, ma che possa adattarsi anche come esterno d'attacco. Il nome che rimane ...... con Timoormai prossimo a lasciare il Chelsea per tornare in Bundesliga. L'obiettivo anche dellafarà invece ritorno al Lipsia: secondo quanto riportato da SkyDeutschland l'accordo si ... Juve: Werner sempre più vicino al Lipsia | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato, il ritorno è vicinissimo e la Juventus rimane a mani vuote: la formula dell'ingaggio che chiude la trattativa ...L'attaccante del Chelsea, riporta Sky Sport Deutschland, sarebbe vicinissimo a tornare a vestire la maglia del Lipsia.