Femminicidio nel Torinese: pensionato uccide la moglie a bastonate (Di domenica 7 agosto 2022) Ha colpito la moglie con un bastone fino a ucciderla. Il Femminicidio è avvenuto intorno alle 11.00 di questa mattina a Venaria Reale, nel Torinese. E' stato un vicino di casa della coppia, allarmato dalle urla, ad allertare i carabinieri. Quando i militari della locale compagnia sono arrivati sul posto, riferisce una nota dell'Arma, la vittima - una pensionata di 74 anni - era già morta. I rilievi condotti dai carabinieri hanno fatto emergere le responsabilità del marito di 73 anni. Per l'uomo si apriranno le porte del carcere di Ivrea. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 agosto 2022) Ha colpito lacon un bastone fino arla. Ilè avvenuto intorno alle 11.00 di questa mattina a Venaria Reale, nel. E' stato un vicino di casa della coppia, allarmato dalle urla, ad allertare i carabinieri. Quando i militari della locale compagnia sono arrivati sul posto, riferisce una nota dell'Arma, la vittima - una pensionata di 74 anni - era già morta. I rilievi condotti dai carabinieri hanno fatto emergere le responsabilità del marito di 73 anni. Per l'uomo si apriranno le porte del carcere di Ivrea.

