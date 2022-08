Yacht sugli scogli a Porto Cervo, l'autopsia: 'Dean Kronsbein non è morto di infarto' (Di sabato 6 agosto 2022) Una grave lesione spinale e un trauma toracico come conseguenza di un violento impatto a terra. È questo l'esito dell' autopsia sul corpo dell'imprenditore tedesco Dean Kronsbein , morto nello ... Leggi su leggo (Di sabato 6 agosto 2022) Una grave lesione spinale e un trauma toracico come conseguenza di un violento impatto a terra. È questo l'esito dell'sul corpo dell'imprenditore tedesconello ...

nuova_venezia : Yacht finito sugli scogli di Porto Cervo, Dean Kronsbein non è morto d’infarto - mattinodipadova : Yacht finito sugli scogli di Porto Cervo, Dean Kronsbein non è morto d’infarto - CorriereAlpi : Yacht finito sugli scogli di Porto Cervo, Dean Kronsbein non è morto d’infarto - lucabattanta : RT @LaStampa: Yacht finito sugli scogli di Porto Cervo, Dean Kronsbein non è morto d’infarto - LaStampa : Yacht finito sugli scogli di Porto Cervo, Dean Kronsbein non è morto d’infarto -