Smartwatch con riconoscimento facciale per i trasgressori stranieri (Di sabato 6 agosto 2022) I migranti che sono stati condannati per un reato penale dovranno scansionarsi il viso fino a cinque volte al giorno utilizzando Smartwatch installati con tecnologia di riconoscimento facciale secondo i piani del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia. È quanto ha riportato il sito theguardian.com. LEGGI ANCHE –> Il servizio che permette agli hacker di rubare dati A maggio, il governo ha assegnato un contratto alla società tecnologica britannica Buddi Limited per la fornitura di “dispositivi non montati” per monitorare “coorti specifiche” nell’ambito del servizio di localizzazione satellitare del Ministero degli Interni. Lo schema dovrebbe essere introdotto a partire dall’autunno in tutto il Regno Unito, con un costo iniziale di 6 milioni di sterline. Una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) del ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 6 agosto 2022) I migranti che sono stati condannati per un reato penale dovranno scansionarsi il viso fino a cinque volte al giorno utilizzandoinstallati con tecnologia disecondo i piani del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia. È quanto ha riportato il sito theguardian.com. LEGGI ANCHE –> Il servizio che permette agli hacker di rubare dati A maggio, il governo ha assegnato un contratto alla società tecnologica britannica Buddi Limited per la fornitura di “dispositivi non montati” per monitorare “coorti specifiche” nell’ambito del servizio di localizzazione satellitare del Ministero degli Interni. Lo schema dovrebbe essere introdotto a partire dall’autunno in tutto il Regno Unito, con un costo iniziale di 6 milioni di sterline. Una valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) del ...

theblondeale : @bravimabasta a me quelli che pagano con lo smartwatch sembrano dei deficienti. Fa troppo strano. - marieclaire21 : @chiarev_1928 @bravimabasta Io a Milano ormai da anni pago tutto con lo smartwatch, metropolitana compresa. Nei pos… - offertedi_oggi : ?? Cinturino in Pelle 20mm per Orologio, Fullmosa Cinturino Smartwatch Compatible con Amazfit Bip ?? A 17,99€ ??… - SuperOfferteXyz : ?? Cinturino in Pelle 20mm per Orologio, Fullmosa Cinturino Smartwatch Compatible con Amazfit Bip ?? A 17,99€ ??… - PwC_Italia : RT @RepubblicaAF: Pagamenti digitali, crescita record: raddoppiano quelli con smartphone [di Marco Frojo] -