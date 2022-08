Qual è la differenza tra detersivo e detergente? Risponde la Crusca (Di sabato 6 agosto 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Quali sono le differenze di significato tra detersivo e detergente e come si spiegano? Si parla di detersione o di detergenza? Risposta A prima vista sembrerebbe ovvio che per pulirsi il viso si usi un detergente, mentre per pulire il pavimento di casa si adoperi un detersivo. Ma la differenza tra detergente e detersivo, entrambe parole della famiglia del verbo detergere (‘asciugare’, ‘pulire’, ma anche, in letteratura, ‘purificare’), non è poi così netta né nettamente delineabile. I nodi vengono al pettine già considerando la pagina in rete “Cosa sono i detergenti” del sito del Centro Nazionale Sostanze Chimiche prodotti Cosmetici e protezione del Consumatore (cnsc.iss.it), dove si ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 agosto 2022) Tratto dall’Accademia dellai sono le differenze di significato trae come si spiegano? Si parla di detersione o di detergenza? Risposta A prima vista sembrerebbe ovvio che per pulirsi il viso si usi un, mentre per pulire il pavimento di casa si adoperi un. Ma latra, entrambe parole della famiglia del verbo detergere (‘asciugare’, ‘pulire’, ma anche, in letteratura, ‘purificare’), non è poi così netta né nettamente delineabile. I nodi vengono al pettine già considerando la pagina in rete “Cosa sono i detergenti” del sito del Centro Nazionale Sostanze Chimiche prodotti Cosmetici e protezione del Consumatore (cnsc.iss.it), dove si ...

