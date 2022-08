"Fesserie". Eppure... Renzi e Berlusconi, ecco come può finire (davvero) (Di sabato 6 agosto 2022) Al Cav che prova a sedurlo con offerte di grande centro da vivere insieme, come era nei progetti originari del Partito della Nazione, Matteo Renzi risponde lapidario: «Fesserie». La linea del senatore di Rignano è quella di un olimpico isolamento, una traversata nel deserto in solitaria, lontano dalle destre e dal mucchio selvaggio del centrosinistra, lontanissimo dai Cinquestelle che, forse come lui, rischiano di ballare da soli sotto al cielo del 25 settembre. Se Luigi Di Maio, pur chiedendo «rispetto», sembra avvicinarsi al Partito democratico per accettare, alla fine, quel "diritto di tribuna" che garantisce ai leader dei piccoli partiti di essere ospitati nel listone dei progressisti, Renzi non ci sta. Non si piega. Promettendo «sorprese» alle elezioni politiche. «Siamo noi il vero terzo polo», ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Al Cav che prova a sedurlo con offerte di grande centro da vivere insieme,era nei progetti originari del Partito della Nazione, Matteorisponde lapidario: «». La linea del senatore di Rignano è quella di un olimpico isolamento, una traversata nel deserto in solitaria, lontano dalle destre e dal mucchio selvaggio del centrosinistra, lontanissimo dai Cinquestelle che, forselui, rischiano di ballare da soli sotto al cielo del 25 settembre. Se Luigi Di Maio, pur chiedendo «rispetto», sembra avvicinarsi al Partito democratico per accettare, alla fine, quel "diritto di tribuna" che garantisce ai leader dei piccoli partiti di essere ospitati nel listone dei progressisti,non ci sta. Non si piega. Promettendo «sorprese» alle elezioni politiche. «Siamo noi il vero terzo polo», ...

