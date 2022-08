È finita! Non stanno più insieme da mesi, ma solo ora lo dicono pubblicamente (Di sabato 6 agosto 2022) Annunciata la rottura tra i due famosi ex fidanzati: per la prima volta rivelano che non stanno più insieme, la notizia lascia i fan basiti. Continuano le brutte notizie sul fronte sentimentale di molti personaggi noti: ormai, sembra evidente che la bella stagione 2022 non sia ‘amica dell’amore’. Dopo la rottura tra Ilary Blasi e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 6 agosto 2022) Annunciata la rottura tra i due famosi ex fidanzati: per la prima volta rivelano che nonpiù, la notizia lascia i fan basiti. Continuano le brutte notizie sul fronte sentimentale di molti personaggi noti: ormai, sembra evidente che la bella stagione 2022 non sia ‘amica dell’amore’. Dopo la rottura tra Ilary Blasi e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

matteosalvinimi : Ma non è finita qui! Qualche giorno fa aveva aggredito dei carabinieri perché voleva un posto dove essere ospitato.… - Corriere : Aerei, l’ad di Ryanair: «L’era dei voli a 9,99 euro non è finita» - teatrolafenice : «Capire è impossibile, conoscere è necessario» La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbar… - Lamusicamisalva : RT @federicacaladea: Voleva comprare, contro mia madre rea di non conoscere la domotica della casa. Pensate sia finita qui? Ma nemmeno per… - Lorenzo32843904 : @MarcoGr75710953 @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Non sono capaci di vergognarsi D'altronde la parte meno acculturat… -