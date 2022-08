Ultime Notizie – Caldo | sabato bollente sull’Italia | bollino rosso in 16 città

(Di venerdì 5 agosto 2022) L’ondata dinon molla l’Italia. Domaniin 16: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. E’ quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Ilcorrisponde all’allerta di livello 3, la più alta, ovvero “condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, ricorda il ministero. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - bizcommunityit : Europa prudente in attesa dei dati sul lavoro Usa, a Milano strappa Bper - sole24ore : Europa prudente in attesa del lavoro Usa, a Milano strappa Bper dopo i conti -

Il Sole 24 ORE

Cresce la preoccupazione per il vaiolo delle scimmie , virus elevato ad emergenza sanitaria globale nel corso dellesettimane. L'aumento dei casi ha indotto gli Stati Uniti ha dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. La situazione è attentamente monitorata anche in Italia, tra i Paesi più a rischio d'...di Redazione Online Ledi venerdì 5 agosto, in diretta, sulla situazione Taiwan, Cina e Usa. Navi e aerei militari ... in una nota, il ministero della Difesa dell'isola ha definito le... Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 42.976 nuovi casi (-28,8 sulla settimana) e 161 morti Il M5s continua a respingere una possibile alleanza con il Pd. Conte: mi sembra abbastanza improbabile. Si sono messi in un calderone e non so cosa ...Piogge torrenziali continuano a imperversare nel Giappone centrale, con smottamenti e frane previste quest'oggi in numerose regioni, già battute dalle precipitazioni costanti riversatesi nelle ultime ...