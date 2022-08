Tributaristi, categoria sia inclusa in attestatori spese per contributi settore turistico-alberghiero (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale Tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, ha inviato al ministro del Turismo Massimo Garavaglia una lettera nella quale chiede l’inclusione dei Tributaristi tra gli attestatori dell’effettivo sostenimento delle spese da parte delle imprese del settore turistico-alberghiero per la domanda di contributi. Il tema era stato già affrontato dall’Int nei mesi scorsi, quando analoga richiesta era stata rivolta al ministero dello Sviluppo economico in occasione dei contributi per l’imprenditoria femminile e il problema era stato risolto con l’inclusione tra i certificatori dei professionisti tenutari delle scritture contabili tra cui i Tributaristi. Infatti Alemanno nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Istituto nazionale(Int), Riccardo Alemanno, ha inviato al ministro del Turismo Massimo Garavaglia una lettera nella quale chiede l’inclusione deitra glidell’effettivo sostenimento delleda parte delle imprese delper la domanda di. Il tema era stato già affrontato dall’Int nei mesi scorsi, quando analoga richiesta era stata rivolta al ministero dello Sviluppo economico in occasione deiper l’imprenditoria femminile e il problema era stato risolto con l’inclusione tra i certificatori dei professionisti tenutari delle scritture contabili tra cui i. Infatti Alemanno nella ...

