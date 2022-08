Napoli, incontro in corso per l’attaccante: le ultime! (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Napoli si sta muovendo un queste ore per regalare a Spalletti un attaccante in grado di svariare sul fronte offensivo. Dopo gli addii di Insigne e Mertens, il Napoli ha bisogno come il pane di rinnovarsi. L’obiettivo principale dei partenopei è Giacomo Raspadori. Il Napoli va a caccia della svolta per evitare il sorpasso della Juve, anch’essa sulle tracce del classe 2000. Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, Carnevali e Rossi hanno raggiunto De Laurentis e Giuntoli nel ritiro del Napoli, proprio per parlare di Raspadori. FOTO: Getty – Raspadori-Napoli-Serie A Si tratta del primo incontro faccia a faccia, con cui le parti cercheranno di verificare la fattibilità dell’operazione e di cercare già una base d’intesa. Per il Napoli sarebbe un gran colpo che ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilsi sta muovendo un queste ore per regalare a Spalletti un attaccante in grado di svariare sul fronte offensivo. Dopo gli addii di Insigne e Mertens, ilha bisogno come il pane di rinnovarsi. L’obiettivo principale dei partenopei è Giacomo Raspadori. Ilva a caccia della svolta per evitare il sorpasso della Juve, anch’essa sulle tracce del classe 2000. Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, Carnevali e Rossi hanno raggiunto De Laurentis e Giuntoli nel ritiro del, proprio per parlare di Raspadori. FOTO: Getty – Raspadori--Serie A Si tratta del primofaccia a faccia, con cui le parti cercheranno di verificare la fattibilità dell’operazione e di cercare già una base d’intesa. Per ilsarebbe un gran colpo che ...

