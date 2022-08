Gabriella | morta sperando di poter rivedere sua figlia Neanche una raccolta firme fece cambiare idea a giudici e assistenti sociali

MyItaly3 : Una storia di una crudeltà tremenda.. A questa coppia tolsero la figlia perché considerati troppo vecchi. È morta… - bellaotero82 : Secondo me questa è stata un’ingiustizia - Warehouseman59 : È morta Gabriella, la mamma “troppo vecchia”. Di dolore e pregiudizio - gabriella_salm : RT @marcocappato: Elena ha appena confermato la sua volontà: è morta, nel modo che ha scelto, nel Paese che glielo ha permesso. Domattina,… - zazoomblog : È morta Gabriella la mamma “troppo vecchia”. Di dolore e pregiudizio - #morta #Gabriella #mamma #“troppo -

... quella che nessuna madre vorrebbe mai per se stessa, il peggior incubo in cui si possa finire, e se ho deciso di parlarvele oggi è perchéil 29 luglio 2022, ha chiuso gli occhi su ...Da www.leggo.itcarsano luigi deambrosis 1 Ènei giorni scorsi dopo una grave malattia, a 69 anni,Carsano, la mamma a cui nel novembre del 2011 venne tolta la figlia di due anni secondo una ...Sono usciti dal garage a bordo della loro Rover: strada subito in forte in discesa, forse il freno non ha funzionato ...CITTADELLA - Il funerale fantasma in una chiesa sbagliata e la definitiva sepoltura in un Comune con cui non aveva mai avuto nulla a che fare. Sembra la trama di un film dell'orrore, ma ...