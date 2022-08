Brittney Griner | la Russia apre a uno scambio di prigionieri | la via del dialogo Biden-Putin per liberare la campionessa di basket Usa

(Di venerdì 5 agosto 2022) Mosca è pronta a discutere con Washington unodiche coinvolga. Il giorno dopo la condanna a 9 anni di carcere delladiUsa, che un Tribunale russo ha giudicato colpevole di traffico di droga, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov,definitivamente alla trattativa. Ma pone anche una condizione: a discutere la questione dovranno essere direttamente i due presidenti, Vladimire Joe. La cestista, due volteolimpica, fu fermata lo scorso febbraio a Mosca, perché trovata in possesso di olio di cannibas: una settimana dopo ladiede inizio all’invasione dell’Ucraina. Da quel momento, il ...

