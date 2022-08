Bambino di 11 anni muore suicida dopo che la fidanzatina finge la sua morte per scherzo (Di venerdì 5 agosto 2022) Ogni anno sentiamo parlare di terribili casi di bullismo che risultano nelle conseguenze peggiori. Purtroppo però fin troppe volte succede che le persone vengano bullizzate a tal punto da non dar più valore a se stessi e non aver più voglia di vivere. I bambini sono particolarmente suscettibili a questo peccato della società. Potrebbero sentirsi spesso isolati e non saper più da che parte rivolgersi. La storia di Tysen Benz, undicenne del Michigan, è davvero straziante da leggere. Nonostante sia avvenuta nel 2017, andrebbe utilizzata per ricordare gli effetti catastrofici che spesso ha il bullismo che dilaga nelle scuole. Tysen ha deciso di morire suicida dopo che gli è stato giocato uno scherzo dei social nel marzo 2017. Lo hanno portato subito in un ospedale di Ann Arbor, in Michigan, dove lo hanno attaccato al ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 5 agosto 2022) Ogni anno sentiamo parlare di terribili casi di bullismo che risultano nelle conseguenze peggiori. Purtroppo però fin troppe volte succede che le persone vengano bullizzate a tal punto da non dar più valore a se stessi e non aver più voglia di vivere. I bambini sono particolarmente suscettibili a questo peccato della società. Potrebbero sentirsi spesso isolati e non saper più da che parte rivolgersi. La storia di Tysen Benz, undicenne del Michigan, è davvero straziante da leggere. Nonostante sia avvenuta nel 2017, andrebbe utilizzata per ricordare gli effetti catastrofici che spesso ha il bullismo che dilaga nelle scuole. Tysen ha deciso di morireche gli è stato giocato unodei social nel marzo 2017. Lo hanno portato subito in un ospedale di Ann Arbor, in Michigan, dove lo hanno attaccato al ...

LaPinky72 : RT @RestoFerma: 32 anni. Ecocardio per dispnea e aritmie su ECG . Tamponamento cardiaco in corso Ventricolo sinistro ipoplastico. Cardiopar… - pupidda39 : RT @RestoFerma: 32 anni. Ecocardio per dispnea e aritmie su ECG . Tamponamento cardiaco in corso Ventricolo sinistro ipoplastico. Cardiopar… - adrianobusolin : RT @RestoFerma: 32 anni. Ecocardio per dispnea e aritmie su ECG . Tamponamento cardiaco in corso Ventricolo sinistro ipoplastico. Cardiopar… - officialbillo73 : RT @RestoFerma: 32 anni. Ecocardio per dispnea e aritmie su ECG . Tamponamento cardiaco in corso Ventricolo sinistro ipoplastico. Cardiopar… - Rodica17957578 : RT @GarauSilvana: Anche un bambino capirebbe gli intrallazzi fatti negli ultimi anni contro #M5S #Conte quando era al governo. Da Renzi pas… -