A Medjugorje la Madonna rivela quando è nata: ” Il 5 agosto” (Di venerdì 5 agosto 2022) È quanto rivelato dalla Madonna, nel suo messaggio dato ai veggenti di Medjugorje il 1° agosto 1984, con un invito particolare. Una rivelazione privata che non contrasta con la festa istituita dalla Chiesa l’8 settembre, che ne rappresenta la memoria liturgica ma che mai la Chiesa ha confermato come la data reale della sua nascita. Infatti il giorno L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 5 agosto 2022) È quantoto dalla, nel suo messaggio dato ai veggenti diil 1°1984, con un invito particolare. Unazione privata che non contrasta con la festa istituita dalla Chiesa l’8 settembre, che ne rappresenta la memoria liturgica ma che mai la Chiesa ha confermato come la data reale della sua nascita. Infatti il giorno L'articolo proviene da La Luce di Maria.

SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: STATUA DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE ? (da 12 cm) Confezione regalo con segnalibro PUOI ACQUISTARLO QUI: - _nataieri : RT @M49liberorso: Meloni “Dio Patria Famiglia” Berlusconi “ Un nuovo Miracolo “ Salvini “ la Madonna di Medjugorje “ Non mi ero accorto ch… - CiaoKarol : STATUA DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE ? (da 12 cm) Confezione regalo con segnalibro PUOI ACQUISTARLO QUI:… - Arwine94 : RT @M49liberorso: Meloni “Dio Patria Famiglia” Berlusconi “ Un nuovo Miracolo “ Salvini “ la Madonna di Medjugorje “ Non mi ero accorto ch… - Lollopri33 : RT @M49liberorso: Meloni “Dio Patria Famiglia” Berlusconi “ Un nuovo Miracolo “ Salvini “ la Madonna di Medjugorje “ Non mi ero accorto ch… -