Serie A, c’è l’accordo tra Sky e DAZN: ecco come funziona (Di giovedì 4 agosto 2022) Accordo tra Sky e DAZN Con l’inizio del campionato di Serie A di sabato prossimo entrerà in vigore l’accordo tra Sky e DAZN dopo che TIM ha rininciato all’esclusiva. ecco come funziona nel dettaglio l’accordo. “Sky e DAZN annunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Con questo accordo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Accordo tra Sky eCon l’inizio del campionato diA di sabato prossimo entrerà in vigoretra Sky edopo che TIM ha rininciato all’esclusiva.nel dettaglio. “Sky eannunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app disu Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commercialeper vedere sul decoder Sky il canale ZONA, con le 7 partite per turno diA TIM in esclusivae una selezione di eventi. Con questo accordo, gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti ...

DiMarzio : La nuova #SerieB: modulo, allenatore, #calciomercato e tutto quello che c'è da sapere sulla @spalferrara - xTempesta_7 : @FrancescoRoma78 Italiano secondo te è sceso di livello? Il man city in confronto a questo?! Boh fammi sapere che n… - groucho_wa : @lUltimoUomo Manusia che dice? Costa troppo per i disastrati bilanci Juve? È vecchio? Non è abbastanza nuovo? Perch… - Q_d_M_T : Le cesoie forestali C.E.A. Agriforest serie GRIP-CUT sono indicate per applicazioni su escavatori da 8,0 a 15,0 ton… - ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato serie C, Avellino: dalla Juve Stabia c'è Ceccarelli #ilpodsport -