Raggi: M5S torni a coinvolgere i cittadini, no alleanze di comodo (Di giovedì 4 agosto 2022) Elezioni – Raggi: "M5S torni a coinvolgere i cittadini e chiuda con le alleanze di comodo" – "Si parte da una proposta, la si presenta e chi la condivide si mette a lavorare per realizzarla. Per me – dichiara Virginia Raggi (nella foto) su Facebook – la politica significa questo. "Sono anni che il M5S è ingannato dalle 'sirene della politica' e dimentica chi ha il vero potere: i cittadini che votano. In vista della campagna elettorale si faccia una riflessione in tal senso. Si propongano i temi. "Sono lieta di vedere che finalmente Conte e i big del MoVimento 5 Stelle hanno capito che non c'è speranza con il Pd: li abbiamo rianimati con il 'Conte 2' e non siamo riusciti a pesare nel governo Draghi in nome di una presunta 'alleanza progressista' che ...

