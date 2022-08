“Perchè solo voi due?”: Il Volo, Gianluca Ginoble e quel post che fa tremare i fan – FOTO (Di giovedì 4 agosto 2022) Il famoso baritono, proprio nelle ultime ore, ha voluto farsi immortalare in una situazione davvero particolare. Il Volo è di certo uno dei gruppi musicali più affermati dell’ultimo periodo. La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 4 agosto 2022) Il famoso baritono, proprio nelle ultime ore, ha voluto farsi immortalare in una situazione davvero particolare. Ilè di certo uno dei gruppi musicali più affermati dell’ultimo periodo. La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

sandrogozi : Cara @emmabonino se nell’alleanza elettorale e non politica che avete fatto si sta solo sostenendo #Nato e #Draghi… - FBiasin : Non credo che #Wijnaldum abbia scelto la #Roma solo perché c’è #Mourinho, ma so che da quando c’è #Mourinho in tant… - CarloCalenda : Altre risposte a domande frequenti. Questo sistema è per due terzi proporzionale e un terzo uninominale. Ciò signif… - maposkl50c : @Rosalba_Falzone @PossibileIt Non sarebbe cortetto. Solo perchè ingegnere finisce per 'e' non significa che rimanga… - Marco45882816 : @HuffPostItalia La destra pensa solo alle industrie se ne frega del resto , no vuole aumentare il salario in… -