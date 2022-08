(Di giovedì 4 agosto 2022) commenta Ildiha accolto ild'urgenza inoltrato da un, disponendo la fornitura di una serie di dispositivi di sicurezza per il fattorino contro le alte temperature e ...

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Palermo, tribunale accoglie ricorso di un rider: fornire acqua e crema solare #rider #palermo #caldo - AnsaSicilia : Giudice,con caldo rider abbia acqua e protezione solare. Tribunale di Palermo accoglie ricorso dipendente di Glovo… - MediasetTgcom24 : Palermo, tribunale accoglie ricorso di un rider: fornire acqua e crema solare #rider #palermo #caldo - GDS_it : Il Tribunale di #Palermo, accogliendo il ricorso di un #rider di Glovo, ha disposto la fornitura per i lavoratori d… - CGILModena : RT @collettiva_news: #Rider Una recente pronuncia del Tribunale di Palermo aggiunge un ennesimo tassello al mosaico di #diritti dei ciclofa… -

TGCOM

commenta Ildiha accolto il ricorso d'urgenza inoltrato da un rider, disponendo la fornitura di una serie di dispositivi di sicurezza per il fattorino contro le alte temperature e le ondate di ...Ildiha accolto il ricorso d'urgenza inoltrato da un rider di Glovo assistito dai legali di Nidil Cgil. Il giudice Elvira Majolino ha disposto la fornitura per il rider di ... Palermo, tribunale accoglie ricorso di un rider: fornire acqua e crema solare Il tribunale di Palermo ha accolto il ricorso d'urgenza inoltrato da un rider, disponendo la fornitura di una serie di dispositivi di sicurezza per il fattorino contro le alte temperature e le ondate ...Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso d’urgenza inoltrato da un rider di Glovo assistito dai legali di Nidil Cgil Palermo. L’azienda deve fornire dispositivi di sicurezza contro le alte temper ...