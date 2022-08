MotoGP, Jack Miller: “Con la GP22 dovremmo andare molto forte a Silverstone, voglio evitare un altro long lap…” (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo oltre un mese di stop, si riaccendono finalmente i riflettori sul Motomondiale in quel di Silverstone con la conferenza stampa piloti del giovedì nell’ambito del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022. Jack Miller è stato uno dei protagonisti e proverà a recitare un ruolo da protagonista nella lotta per il podio. “Per me non è stata una pausa abbastanza lunga, mi sono goduto le vacanze a casa, mi sono divertito tanto, ma ora sono pronto a ripartire. Qui l’anno scorso ho fatto una bella battaglia per il podio e credo che con i miglioramenti della GP22 dovremmo andare forte su questa pista. Vedremo cosa riusciremo a fare questo weekend. L’obiettivo è evitare un altro long lap penalty, dato ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo oltre un mese di stop, si riaccendono finalmente i riflettori sul Motomondiale in quel dicon la conferenza stampa piloti del giovedì nell’ambito del weekend di gara valevole per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022.è stato uno dei protagonisti e proverà a recitare un ruolo da protagonista nella lotta per il podio. “Per me non è stata una pausa abbastanza lunga, mi sono goduto le vacanze a casa, mi sono divertito tanto, ma ora sono pronto a ripartire. Qui l’anno scorso ho fatto una bella battaglia per il podio e credo che con i miglioramenti dellasu questa pista. Vedremo cosa riusciremo a fare questo weekend. L’obiettivo èunlap penalty, dato ...

