Mooney VR46 Racing Team, l'imperativo è continuare a crescere (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP è pronta a tornare in pista in questo ultimo mese e mezzo di estate. Una delle belle sorprese, soprattutto per il movimento italiano, è certamente la Mooney VR46 Racing Team: Luca Marini e Marco Bezzecchi, a podio nell'ultimo Gran Premio di Olanda prima della pausa, sono focalizzati sulla crescita personale e dei due bolidi. L'obiettivo nella seconda parte di questo Motomondiale è quello di continuare a mettere in pista delle prestazioni sempre più convincenti. Mooney VR46 Racing Team: le parole di Luca Marini e Marco Bezzecchi

