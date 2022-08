Malori per il caldo su un aereo in pista, intervengono i soccorsi: nessuno si fa curare (Di giovedì 4 agosto 2022) Orio al Serio. Alle 19.30 di mercoledì 3 agosto è scattato l’allarme. Alcuni passeggeri del volo AlMasria diretto a Il Cairo in Egitto, in ritardo e fermo in pista, hanno accusato Malori. Sei avrebbero chiesto l’intervento del 118. Sulla pista sono arrivate due ambulanze e un’automedica: i medici del 118 hanno visitato sul posto tre persone, nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Molto probabilmente il volo che doveva decollare alle 17, per un ritardo nell’imbarco ha perso lo slot restando a terra si sarebbe surriscaldato e forse per un guasto all’aria condizionata alcuni passeggeri hanno accusato malesseri. Dopo l’intervento dei medici del 118, il volo è decollato per l’Egitto. Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 agosto 2022) Orio al Serio. Alle 19.30 di mercoledì 3 agosto è scattato l’allarme. Alcuni passeggeri del volo AlMasria diretto a Il Cairo in Egitto, in ritardo e fermo in, hanno accusato. Sei avrebbero chiesto l’intervento del 118. Sullasono arrivate due ambulanze e un’automedica: i medici del 118 hanno visitato sul posto tre persone,ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Molto probabilmente il volo che doveva decollare alle 17, per un ritardo nell’imbarco ha perso lo slot restando a terra si sarebbe surriscaldato e forse per un guasto all’aria condizionata alcuni passeggeri hanno accusato malesseri. Dopo l’intervento dei medici del 118, il volo è decollato per l’Egitto.

