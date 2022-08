Lucca si presenta all’Ajax: «Orgoglioso di vestire la stessa maglia di Ibra» (Di giovedì 4 agosto 2022) Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ajax, primo italiano a indossare la maglia dei Lancieri Lorenzo Lucca è stato presentato dall’Ajax dopo la chiusura della trattativa con il Pisa nei giorni scorsi. Il centravanti si trasferisce in prestito per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 10. Ecco le sue prime parole da giocatore dei Lancieri: Numero 18 + #ForTheFuture ? pic.twitter.com/7lRCyBcYbA— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2022 LE PAROLE – «Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic, sono contento e Orgoglioso di vestire la stessa maglia che ha indossato lui. Lui è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa, io sono qui per lavorare e migliorare giorno dopo giorno». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Lorenzoè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ajax, primo italiano a indossare ladei Lancieri Lorenzoè statoto ddopo la chiusura della trattativa con il Pisa nei giorni scorsi. Il centravanti si trasferisce in prestito per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 10. Ecco le sue prime parole da giocatore dei Lancieri: Numero 18 + #ForTheFuture ? pic.twitter.com/7lRCyBcYbA— AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2022 LE PAROLE – «Il mio idolo è Zlatanhimovic, sono contento edilache ha indossato lui. Lui è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa, io sono qui per lavorare e migliorare giorno dopo giorno». L'articolo proviene da ...

Nazione_Lucca : “Itinerari Letterari“ Si presenta il libro di Valdo Spini - LuccaBiennale : ???? Kazuya Katagiri, artista in residenza di #LuccaBiennaleCartasia, ci presenta brevemente la sua opera 'Koyori Tow… - venti4ore : Vetrina Toscana, Confesercenti presenta i suoi progetti per Lucca e Versilia - venti4ore : Vetrina Toscana, Confesercenti presenta i suoi progetti per Lucca e Versilia - Nazione_Lucca : Da domani i giocatori amaranto saranno in ritiro Venerdì la squadra si presenta alla città con cena solidale tar… -