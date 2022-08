GUIDA TV 4 AGOSTO 2022: UN GIOVEDÌ TRA DON MATTEO, LA COMMEDIA DI CANALE 5 E L’OPERA (Di giovedì 4 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 CANALE 5 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – Don MATTEO 12 Serie Tv23.35 – Tutto Quello che Vuoi Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.30 – Giù le Mani dalle Nostre Figlie (1°Tv) Film23.40 – X-Style: Straordinary People Rubrica Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.25 – Tim Summer Hits Show Musicale con Andrea Delogu e Stefano De Martino 00.00 – Help: Ho un Dubbio Show 20.35 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.25 – FBI: Most Wanted (1°Tv) Serie Tv 23.05 – Law & Order: Special Victims Unit Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.45 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – La Grande Opera: Nabucco Opera23.40 – Blob Comico 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.25 – Zona Bianca Talk Show con Giuseppe ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 4 agosto 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 15 20.30 – TecheTecheTè Varietà21.25 – Don12 Serie Tv23.35 – Tutto Quello che Vuoi Film 20.40 – Paperissima Sprint Comico21.30 – Giù le Mani dalle Nostre Figlie (1°Tv) Film23.40 – X-Style: Straordinary People Rubrica Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Attualità 21.25 – Tim Summer Hits Show Musicale con Andrea Delogu e Stefano De Martino 00.00 – Help: Ho un Dubbio Show 20.35 – NCIS New Orleans Serie Tv 21.25 – FBI: Most Wanted (1°Tv) Serie Tv 23.05 – Law & Order: Special Victims Unit Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.45 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – La Grande Opera: Nabucco Opera23.40 – Blob Comico 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.25 – Zona Bianca Talk Show con Giuseppe ...

