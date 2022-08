Elezioni, De Magistris presenta Unione popolare: “Ho mandato un messaggio a Conte, ma c’è stato il silenzio” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Rispetto alla nostra proposta Conte è stato in silenzio quindi forse ha deciso di non accogliere un invito che poteva essere entusiasmante: mettere insieme chi vuole costruire un polo alternativo alle destre e al grande centro di cui è azionista di maggioranza e playmaker Letta che deve distribuire le quote tra Calenda, Renzi, Mastella, Di Maio, Fratoianni, Bonelli e forse ne ho dimenticato qualcuno”. Così Luigi de Magistris, portavoce nazionale di Unione popolare, ha risposto a chi gli chiedeva se da parte del leader del M5s fosse pervenuta una risposta alla proposta di alleanza in vista delle Politiche. De Magistris ha ricordato che la sua proposta era rivolta “a chi non sta nel sistema, a chi non è allineato a o chi come Conte dice di non voler più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “Rispetto alla nostra propostainquindi forse ha deciso di non accogliere un invito che poteva essere entusiasmante: mettere insieme chi vuole costruire un polo alternativo alle destre e al grande centro di cui è azionista di maggioranza e playmaker Letta che deve distribuire le quote tra Calenda, Renzi, Mastella, Di Maio, Fratoianni, Bonelli e forse ne ho dimenticato qualcuno”. Così Luigi de, portavoce nazionale di, ha risposto a chi gli chiedeva se da parte del leader del M5s fosse pervenuta una risposta alla proposta di alleanza in vista delle Politiche. Deha ricordato che la sua proposta era rivolta “a chi non sta nel sistema, a chi non è allineato a o chi comedice di non voler più ...

