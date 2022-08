Butta una ragazza in piscina durante un live | Rhove di nuovo nella bufera

trash_italiano : Rhove butta una fan dentro la piscina - Agenzia_Ansa : Almeno un milione di euro finito al macero: è la disavventura capitata ad un pensionato del'Alto Vicentino che ha '… - heyitsgiiorgia : io non capisco le persone che seguono rh0ve e tutti quelli cosí, cioè ma li vedete? dove cazzo arriveremo con gente… - Loretta63354723 : RT @DavLucia: #MareCoiVersi #RaccontoDellaSera @PaolaToogoodxme Mi domando che cosa manca alla vita,quando in una notte d’estate l’alito d… - ge_group : RT @DavLucia: #MareCoiVersi #RaccontoDellaSera @PaolaToogoodxme Mi domando che cosa manca alla vita,quando in una notte d’estate l’alito d… -

Durante la sua ultima esibizione a Porto Cesareo in provincia di Lecce , il 21enne ha spintoragazza, facendola precipitare dentropiscina . Totalmente vestita e con la borsetta in mano, dove ...Mentre l'uomo, sorpreso in possesso di un coltello conlama di 10 centimetri subito sequestrato, veniva portato in caserma per approfondire gli accertamenti, il 118 si prendeva cura della donna ...Il rapper di «Shakerando» di nuovo sotto il fuoco delle polemiche social per un gesto che lui però liquida come uno scherzo ...Rhove ancora una volta si rende protagonista di una polemica scaturita sui social poche ore fa. Non è passato tanto tempo dall'ultima volta in cui l'attenzione mediatica ...