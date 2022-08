Vanessa Incontrada parla per la prima volta della rottura col compagno. E a proposito della fine dei matrimoni Totti-Blasi e Trussardi-Hunziker… (Di mercoledì 3 agosto 2022) Vanessa Incontrada è una delle conduttrici più seguite e amate dal pubblico italiano, non solo per la sua bravura ma anche per la sua simpatia e il suo carisma. Dopo un periodo di silenzio, Vanessa ha deciso di raccontarsi attraverso le pagine di Vanity Fair Italia partendo proprio dal particolare momento sentimentale che sta vivendo, dopo la rottura con il compagno Rossano Laurini: Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti. E proprio riguardo alla sua vita sentimentale, la Incontrada ha dichiarato di aver preferito il silenzio, in piuttosto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 agosto 2022)è una delle conduttrici più seguite e amate dal pubblico italiano, non solo per la sua bravura ma anche per la sua simpatia e il suo carisma. Dopo un periodo di silenzio,ha deciso di raccontarsi attraverso le pagine di Vanity Fair Italia partendo proprio dal particolare momento sentimentale che sta vivendo, dopo lacon ilRossano Laurini: Sono in un momento riflessivomia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti. E proprio riguardo alla sua vita sentimentale, laha dichiarato di aver preferito il silenzio, in piuttosto ...

