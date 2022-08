Un viaggio tra i sapori con Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torna per la terza edizione Il Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, imperdibile appuntamento per scoprire l’eccellenza del gusto a Scanzorosciate, culla di produzione di una delle più piccole DOCG d’Italia. 5 fine settimana per celebrare la qualità enogastronomica locale con tantissimi appuntamenti per tutti i gusti grazie ad un ricchissimo calendario di appuntamenti, eventi e degustazioni. I produttori di Scanzorosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo un viaggio alla scoperta dei sapori del territorio. Un’occasione per entrare in contatto con la conoscenza e il sapere degli artigiani del gusto e scoprire i luoghi e i segreti della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torna per la terza edizione Ildeldie dei, imperdibile appuntamento per scoprire l’eccellenza del gusto arosciate, culla di produzione di una delle più piccole DOCG d’Italia. 5 fine settimana per celebrare la qualità enogastronomica locale con tantissimi appuntamenti per tutti i gusti grazie ad un ricchissimo calendario di appuntamenti, eventi e degustazioni. I produttori dirosciate apriranno le porte delle loro cantine e aziende agricole per accompagnarvi lungo unalla scoperta deidel territorio. Un’occasione per entrare in contatto con la conoscenza e il sapere degli artigiani del gusto e scoprire i luoghi e i segreti della ...

