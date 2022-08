Trovato con 60 grammi di hashish. Arrestato 19enne (Di mercoledì 3 agosto 2022) I Carabinieri della Stazione Temporanea di Castellaneta Marina hanno attuato un predisposto servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, durante il quale hanno Arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio un 19enne del luogo, che, notato in atteggiamento sospetto alla vista dei Carabinieri, è stato sottoposto a perquisizione personale sul posto venendo Trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, nonchè di materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 3 agosto 2022) I Carabinieri della Stazione Temporanea di Castellaneta Marina hanno attuato un predisposto servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, durante il quale hannonella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio undel luogo, che, notato in atteggiamento sospetto alla vista dei Carabinieri, è stato sottoposto a perquisizione personale sul posto venendoin possesso di circa 60di, nonchè di materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa ...

