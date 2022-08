Mertens cuore napoletano: rifiutata la maxi offerta della Juventus. I dettagli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Juventus: Mertens avrebbe rifiutato la maxi offerta dei bianconeri per non fare uno sgarbo al “suo” Napoli Dries Mertens, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiuso la porta alla Juventus. Il belga avrebbe infatti rifiutato una proposta da 5 milioni di ingaggio in vista delle prossime stagioni. Il belga, continua il quotidiano, non vorrebbe fare uno sgarbo al Napoli e ai suoi ex tifosi, con i quali il legame è ancora molto forte. Motivo per cui la corte bianconera sarebbe stata respinta con grande decisione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercatoavrebbe rifiutato ladei bianconeri per non fare uno sgarbo al “suo” Napoli Dries, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe chiuso la porta alla. Il belga avrebbe infatti rifiutato una proposta da 5 milioni di ingaggio in vista delle prossime stagioni. Il belga, continua il quotidiano, non vorrebbe fare uno sgarbo al Napoli e ai suoi ex tifosi, con i quali il legame è ancora molto forte. Motivo per cui la corte bianconera sarebbe stata respinta con grande decisione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

