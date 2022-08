Koulibaly, De Laurentiis rinuncia alla multa post ammutinamento (Di mercoledì 3 agosto 2022) Aurelio De Laurentiis rinuncia alla multa a Koulibaly per l’ammutinamento della squadra azzurra dopo la partita di coppa contro il Salisburgo. De Laurentiis rinuncia alla multa post ammutinamento di Kalidou Koulibaly dopo il suo passaggio al Chelsea. Il quotidiano il Mattina rivela il clamoroso retroscena:“Il club ha rinunciato a perseguire il difensore dopo il suo passaggio al Chelsea. La multa fa riferimento a quanto successo tre anni fa, in occasione mancato raggiungimento del ritiro di Castel di Sangro dopo la vittoria in Champions League contro il Salisburgo, sotto la gestione Carlo Ancelotti”.L’ex difensore azzurro, presentato ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Aurelio Deper l’della squadra azzurra dopo la partita di coppa contro il Salisburgo. Dedi Kalidoudopo il suo passaggio al Chelsea. Il quotidiano il Mattina rivela il clamoroso retroscena:“Il club hato a perseguire il difensore dopo il suo passaggio al Chelsea. Lafa riferimento a quanto successo tre anni fa, in occasione mancato raggiungimento del ritiro di Castel di Sangro dopo la vittoria in Champions League contro il Salisburgo, sotto la gestione Carlo Ancelotti”.L’ex difensore azzurro, presentato ...

Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - sportface2016 : #Napoli, #Koulibaly replica a #DeLaurentiis: “Serve rispetto, non si parla così delle Nazionali africane” - GoalItalia : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Ha tutto il diritto di costruire una squadra senza calciatori africani, ma que… - LucaDColella : RT @GoalItalia: Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Ha tutto il diritto di costruire una squadra senza calciatori africani, ma quelle nazi… - kavaja_erjon : RT @GoalItalia: Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Ha tutto il diritto di costruire una squadra senza calciatori africani, ma quelle nazi… -